FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.01.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 780 (855) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16000 (14500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 225 (195) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN REINITIATES CONVATEC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 295 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 76 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16389 (15504) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 550 (505) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ECORA ROYALTIES PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'OUTPERFORM'
