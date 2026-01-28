ASML liefert starke Zahlen und hebt ab!



Der Chipausrüster hatte zuletzt noch vor einem schwachen Jahr gewarnt.



ASML, der weltweit dominierende Hersteller von EUV-Lithografiemaschinen, meldete am Mittwochmorgen beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal 2025. Das Unternehmen verzeichnete Auftragseingänge in Höhe von 13,2 Milliarden Euro, ein massiver Sprung, der den Vorjahreswert fast verdoppelte. Der Quartalsumsatz stieg im Vorjahresvergleich um 5 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro.



Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs ist der engste Partner TSMC. Der weltweit größte Auftragsfertiger der Chipindustrie hatte kürzlich angekündigt, seine Investitionen für das laufende Jahr massiv auf 52 bis 56 Milliarden USD zu erhöhen, nachdem im Vorjahr noch rund 41 Milliarden USD investiert worden waren. Dieser Investitionsschub in neue Chip-Fabriken kommt ASML als alleinigem Anbieter der benötigten Hochtechnologie direkt zugute.



Die Börse reagierte prompt: Die ASML-Aktie setzt ihre Rally fort und notierte am Mittwochmorgen mit einem Plus von über 4 Prozent deutlich auf der Gewinnerseite.









Quelle: HSBC













