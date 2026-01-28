Wien - Die weltweit grösste Universal Exchange (UEX) Bitget hat Oliver Stauber zum CEO von Bitget EU ernannt und bestätigt ihre Pläne, den europäischen Hauptsitz in Wien zu errichten. Der Schritt erfolgt im Einklang mit den Vorbereitungen des Unternehmens auf die Tätigkeit gemäss der Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Verordnung der Europäischen Union. Im Rahmen der UEX-Vision von Bitget ist Europa eine strategisch wichtige Region. MiCAR zielt darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab