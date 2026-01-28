Die vorläufigen Ergebnisse von Wacker für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen, dass der Rückgang im Chemiesektor tiefer und langanhaltender ist als zuvor angenommen. Die Dynamik zeigt in den meisten Endmärkten schwäche Anzeichen, und es ist derzeit keine klare Wende in Sicht. Die Erträge haben sich deutlich verschlechtert, was in einem erheblichen Nettoverlust resultierte, der sowohl durch operationale Schwächen als auch durch erhebliche Sondereffekte bedingt war. Die Cash-Generierung wurde hauptsächlich durch Maßnahmen im Bereich des Working Capitals unterstützt, anstatt durch einen operationalen Anstieg. Angesichts der begrenzten Nachfragesicht bis 2026 sind die Erholungsrisiken tendenziell nach unten verzogen, und eine Normalisierung der Erträge dürfte wahrscheinlich weiter hinausgeschoben werden. Der derzeitige Aktienkurs bietet daher nicht mehr ausreichend Kompensation für die kurzfristige Unsicherheit. Wir stufen Wacker Chemie daher von BUY auf HOLD herab und senken unser Kursziel auf 75,00 EUR (alt: 80,00 EUR), bis deutliche Anzeichen für eine Normalisierung der Volumina und eine Verbesserung der Ertragsdynamik erkennbar sind. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag
© 2026 mwb research