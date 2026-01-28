Der neue 5-MWh-Speichercontainer Tallon von Tesvolt soll eine hohe Sicherheit gegenüber Cyberangriffen bieten. Er ist für Co-Location-Projekte und Batterieparks speziell von Stadtwerken gedacht. Diese erhalten von Planung, Installation, Betrieb und Monitoring bis hin zur Stromvermarktung alles aus einer Hand. Tesvolt, ein Anbieter von Batteriespeichersystemen, Projektierer und Stromvermarkter, präsentiert seinen neuen 5-MWh-Speichercontainer Tallon vom 10. bis 12.2. auf der Energieleitmesse E-World ...Den vollständigen Artikel lesen ...
