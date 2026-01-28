Unterföhring (ots) -28. Januar 2026. Joyn baut sein Kinderprogramm massiv aus. Der Streaming-Dienst der ProSiebenSat.1-Gruppe schließt erstmalig einen Content-Deal mit Studio 100 International und sichert sich 2433 Folgen Programm aus dem Kinder-Sektor und damit ein großes Kids-Content-Paket für die Streamingplattform. Die neue Content-Partnerschaft sichert Joyn 48 Serien und 10 Filme. Darunter unter anderem: "Blinky Bill", "Ghost Rockers", "Hotel 13", "Miffy" und die Klassiker "Emil und die Detektive" sowie "Max & Moritz".Thomas Lasarzik, EVP Group Content Acquisitions & Sales der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Mit unserem ersten Deal mit Studio 100 schließen wir den bisher größten Kids-Content-Deal für Joyn und bieten jetzt auch unseren jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Kids-Entertainment. Wir bauen unsere Streamingplattform stetig aus und haben mit diesem großartigen Deal den ersten und wichtigen Schritt in die wunderbare Welt des Kids-Contents gemacht. Auf Joyn können alle Fans die Serien kostenlos schauen. "Martin Krieger, CEO von Studio 100 International: "Die Partnerschaft mit Joyn ist für uns ein starkes Signal für die wachsende Bedeutung von hochwertigem Kids-Content im kostenfreien Streaming. Mit dem umfangreichen Paket leisten wir einen substanziellen Beitrag zum Ausbau des Familienangebots auf der Plattform und erhöhen zugleich die Reichweite und Sichtbarkeit unserer Marken bei einem breiten Publikum."Pressekontakt:Stella LosackerTel.: +49 (0) 89 95 07-1168stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingAlexandra SchmittTel.: +49 (0) 89 95 07-1322alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6205686