Im vergangenen Jahr sind in den EU-Ländern neue Batteriespeicher mit einer Kapazität von 27,1 Gigawattstunden hinzugekommen, ein Wachstum um 45 Prozent, wie Solarpower Europe berichtet. Vor allem große Speichersysteme trieben das Marktwachstum. In der EU sind im vergangenen Jahr Batteriespeicher mit 27,1 Gigawattstunden Kapazität neu installiert worden. Dies sei ein Wachstum um 45 Prozent und das 12. Rekordjahr in Folge, wie Solarpower Europe bei der Vorstellung seines Berichts "EU Battery Storage Market Review 2025" am Mittwoch erklärte. Das Marktwachstum sei dabei hauptsächlich auf das Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
