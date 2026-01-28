EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

EPH Group AG: EPH beabsichtigt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Emissionsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich



28.01.2026 / 12:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der EPH Group AG ("EPH") hat heute den Grundsatzbeschluss gefasst, zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Angestrebt wird ein Gesamtemissionsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dies voraussichtlich unter Wahrung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der EPH sowie der vorherigen Billigung und Veröffentlichung eines von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten Kapitalmarktprospekts sowie dessen Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Bedingungen und der genaue Zeitplan der Kapitalerhöhung hängen noch von verschiedenen Umständen ab, insbesondere dem nach Abschluss der nun startenden Vorbereitungsarbeiten vorherrschenden Marktumfeld an den Kapitalmärkten. Die Durchführung der Kapitalerhöhung soll im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Die EPH wird zeitgerecht über die weiteren Details der geplanten Kapitalerhöhung informieren. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



