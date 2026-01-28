EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung

EPH sieht hohes Marktpotenzial im Tourismus in Österreich und Deutschland

Fokus auf Top-Lagen und strategische Partnerschaften Wien, 28. Januar 2026 - Die EPH Group AG hat heute bekannt gegeben, dass eine Kapitalerhöhung zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie des Unternehmens geplant ist. Angesichts eines dynamischen Marktumfelds sieht EPH derzeit ein besonders hohes Potenzial im europäischen Tourismussektor. Insbesondere in Österreich und Deutschland verzeichnet EPH eine anhaltend hohe Nachfrage nach touristischen Immobilien und Projekten in erstklassigen Lagen. Gleichzeitig ist das Angebot an hochwertigen Standorten begrenzt, was attraktive Chancen für eine nachhaltige Wertschöpfung eröffnet. "Der Tourismusmarkt befindet sich in einer Phase strukturellen Wachstums. Top-Lagen gewinnen weiter an Bedeutung, sowohl aus Sicht von Investoren als auch von Betreibern", so Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG. "Mit der geplanten Kapitalerhöhung schaffen wir die Grundlage, um diese Marktchancen konsequent zu nutzen und unsere Position im europäischen Tourismussektor weiter auszubauen." Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von EPH ist der Ausbau strategischer Partnerschaften. Diese sollen den Zugang zu attraktiven Projekten erleichtern, Synergien heben und die langfristige Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken. EPH sieht in der geplanten Kapitalmaßnahme einen wichtigen Schritt, um sich nachhaltig als relevanter Akteur im europäischen Tourismusmarkt zu positionieren und zukünftige Wachstumschancen konsequent zu nutzen. Ende der Unternehmensmeldung Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Dieses Dokument dient Werbezecken in Österreich und Deutschland und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



