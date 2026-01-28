Zürich - Der US-Dollar hat sich gegenüber Franken und Euro am Mittwochmorgen etwas stabilisiert. Dies, nachdem am Vortag vor allem der Franken stark gesucht gewesen war. Die US-Währung kostet am späten Mittwochmorgen 0,7678 Franken nach 0,7653 am frühen Morgen. Am Vortag war der Greenback bis auf einen Tiefstwert von 0,7605 Franken abgesackt. Auch zum Euro hat sich die US-Valuta etwas erholt: Das EUR/USD-Paar geht aktuell zu 1,1974 um nach 1,2000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
