Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch eine deutliche Anspannung zu spüren. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend nach Börsenschluss in Europa sowie der Zahlen mehrerer US-Technologiekonzerne zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Hierzulande üben die schwachen Pharmaschwergewichte zusätzlichen Abgabedruck aus. Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab