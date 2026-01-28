© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-BildfunkChina erlaubt erstmals die Einfuhr von Nvidias H200-Chips. Die Entscheidung fällt mitten im KI-Wettrennen und während eines Besuchs von CEO Jensen Huang.China hat erstmals die Einfuhr von Nvidias H200-Chips genehmigt, wie zwei mit der Sache vertraute Personen Reuters sagten. Die Entscheidung gilt als Kurskorrektur, weil Peking bislang zögerte und nun versucht, den akuten Bedarf an Rechenleistung mit dem Schutz der eigenen Chipindustrie zu verbinden. Die Genehmigung umfasst mehrere hunderttausend Chips und wurde während des China-Besuchs von Nvidia-Chef Jensen Huang in dieser Woche erteilt. Die Quellen wollten anonym bleiben, da das Thema politisch sensibel ist. Die erste Runde der Freigaben …Den vollständigen Artikel lesen
