NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000WCH8881