Die finnischen Unternehmen Kempower und Plugit tun sich zusammen, um die Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Lkw in den nordischen Ländern auszubauen. Plugit nimmt im Zuge des Deals schlüsselfertige Kempower-Ladelösungen ab - für eigenbetriebene Ladeparks und für Drittkunden. Beide Seiten haben diesen Monat eine Vertriebs- und Servicevereinbarung unterzeichnet, wonach Plugit auf Ladelösungen von Kempower zurückgreift und diese auch an seine Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
