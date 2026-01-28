Die Bloom Energy-Aktie kletterte am gestrigen Dienstag mit einem Kursplus von +9% auf ein neues Allzeithoch. Wer so schlau war, vor einem Jahr in das Wasserstoffunternehmen zu investieren, hat sein Geld mehr als versiebenfacht. Warum ist Bloom im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern so unglaublich erfolgreich und kann diese Mega-Performance an der Börse noch weitergehen? Vorsichtiger Optimismus Auslöser des Kursgewinns am Dienstag war eine neue Analysteneinschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de