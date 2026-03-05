Der Trend stimmt: Die nordamerikanischen Wasserstoff-Spezialisten haben wieder Boden gut gemacht. Die Tatsache, dass die Öl- und Gaspreise durch die Eskalation im Konflikt der USA und Israel mit dem Iran zuletzt kräftig gestiegen sind, hat auch diesen Sektor nach oben getrieben. Der Wasserstoff Nordamerika Index hat daher ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Mittlerweile notiert der Index auf dem höchsten Stand seit Sommer 2022. Hauptverantwortlich für die starke Performance waren wieder einmal die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär