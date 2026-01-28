Tischtennisvereine erhalten eine Prämie von 200 Euro, wenn Eigenheimbesitzer:innen beim Photovoltaik-Großhändler Densys pv5 eine Yingli-Photovoltaik-Anlage ordern. Tischtennislegende Timo Boll unterstützt die Kampagne. Der Photovoltaik-Großhändler Densys pv5 hat die bundesweite Aktion "Sonnenscheine für Vereine" gestartet. Deutschlands Tischtennislegende Timo Boll und der chinesische Photovoltaik-Hersteller Yingli unterstützen die Verkaufskampagne, mit der die Akteure nebenbei auch Tischtennisvereine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
