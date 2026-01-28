In Kürze will die regierende Koalition im Bund Eckpunkte für das angekündigte Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) - Nachfolger des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) -vorstellen und erklären, wie es mit der Förderung für Heizungsanlagen weitergehen soll. Die Branchenexperten Wendelin Heinzelmann und Stefan Abrecht plädieren für eine an CO2-Einsparungen orientierte Förderung mittels Pauschalbeträgen. Sie begründen ihren detailierten Vorschlag in diesem Gastbeitrag für den Solarserver und leiten die Staffelung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver