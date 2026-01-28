Geht die Baisse bei Fortec Elektronik zu Ende? Erstmals seit längerer Zeit notiert die Fortec-Aktie wieder oberhalb der 200-Tage-Durchschnitsslinie (siehe auch Tageschart unten), Anfang 2024 und 2025 ist das Papier jeweils an dieser Barriere nach unten abgeprallt. Die 200-Tage-Linie wird auch als Grenze von Baisse und Hausse bezeichnet. Im Tief (Ende 2025 / Anfang 2026) stand die Fortec-Aktie bei gut zehn Euro, inzwischen sind es mehr als 15 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
