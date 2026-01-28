Der niederländische Chipausrüster ASML überrascht mit einem Rekordauftragseingang und einer deutlich verbesserten Umsatzprognose für 2026. Trotz des Erfolgs plant das Unternehmen einen Stellenabbau von 1700 Arbeitsplätzen, um seine Struktur effizienter zu gestalten. ASML trotzt früheren Warnungen und kündigt starkes Umsatzwachstum an Noch im Herbst 2025 hatte ASML-CEO Christophe Fouquet die Märkte auf ein Jahr mit stagnierenden Umsätzen eingestimmt. Nur wenige Monate später präsentiert sich ein anderes Bild: Europas wertvollster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
