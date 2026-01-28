Am Mittwoch nach Börsenschluss in New York wird Tesla Zahlen für das vierte Quartal sowie und das Geschäftsjahr 2025 vorlegen. Die meisten Analysten rechnen mit einem deutlichen Gewinnrückgang sowie einer rückläufigen Marge. Der Fokus wird demnach weniger auf den Zahlen liegen. Vielmehr liegt der Fokus der Investoren auf News rund um den Humanoiden Roboter "Optimus" sowie Teslas Robotaxi-Pläne.Die Erwartungen an die Zahlen von Tesla sind niedrig. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär