Der Tesvolt Tallon soll die Sicherheit von Batterieparks und Co-Location-Projekten gegen Cyberangriffe erhöhen. Für Stadtwerke bietet das Unternehmen ein One-Stop-Modell von der Planung bis zur Stromvermarktung. Tesvolt, nach eigener Beschreibung "Anbieter von Batteriespeichersystemen, Projektierer und Stromvermarkter", zeigt bei der Energiemesse E-World (10. bis 12. Februar in Essen) seinen Batteriegroßspeicher Tallon. Wie bei den meisten Anbietern kommen auch bei diesem System mit 2,5 Megawatt Leistung und 5 Megawattstunden Kapazität die Batteriezellen aus Asien. Das Unternehmen mit Sitz in
