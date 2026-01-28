Frankfurt - Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz die Zentrale des grössten deutschen Geldhauses in Frankfurt sowie einen Standort der Bank in Berlin - und das ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage des Dax-Konzerns für 2025. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Der Aktienkurs geriet nach der Nachricht unter Druck. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab