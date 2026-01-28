Hannover (ots) -- Burger King Deutschland macht Snacking zum Ritual mit Chicken Tenders und XXL Dip- Sauce satt - 180ml Füllmenge für Dip-Genuss bis zum letzten Bissen- Auch als Cheesy Tender Burger und Ch'King Tender Burger erhältlich- Ab sofort in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland, solange der Vorrat reichtDer perfekte Snack-Moment entsteht, wenn sich alles harmonisch zusammenfügt: Geschmack, Textur und das Gefühl, sich selbst etwas Gutes zu tun. Immer mehr Menschen greifen genau dafür zu Dips und Saucen. Sie nehmen längst keine Nebenrolle mehr ein, sondern sind relevanter Bestandteil moderner Snackkultur. Saucen und Dips heben Snacks auf ein neues Level, bringen Abwechslung in jeden Bissen und machen das Snacken spannender. Die neuen Chicken Tenders und XXL-Dips greifen genau diesen Trend auf und bieten einen genussvollen Augenblick, den Menschen bewusst genießen.Dabei ist es nicht mehr allein das Produkt selbst, das zählt. Es geht um das vollständige Erlebnis. Eine repräsentative Umfrage* von Burger King Deutschland aus dem Jahr 2025 zeigt: Die Deutschen genießen ihre Snacks bewusst, sei es in gemütlichen Momenten mit Freund*innen oder allein auf der Couch. Snacken ist zum Feel-Good-Ritual geworden - zu einem Moment für sich selbst. Für viele Menschen ist der Snack sogar eine Alternative zur klassischen Mahlzeit: So ersetzen mehr als die Hälfte der Deutschen (57 %) mindestens einmal pro Woche eine komplette Mahlzeit durch einen Snack. Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren sind es sogar rund zwei Drittel (65%). Fast 60 % der Befragten wünschen sich zunehmend neue, intensivere Geschmackserlebnisse. Mit den Chicken Tenders und den neuen Dip-Varianten erfüllt Burger King Deutschland genau diesen Wunsch - Produkte, die schmecken, genießen lassen und Snacking zum echten Wohlfühlmoment machen."Wir beobachten eine Veränderung in der Snacking-Kultur," erklärt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King Deutschland. "Menschen snacken mittlerweile bewusster, suchen neue Geschmackserlebnisse und nehmen sich ganz gezielt Zeit für ihre Genussmomente. Mit den Chicken Tenders und XXL-Dips bieten wir ihnen genau das: Einen Snack, der den Wunsch nach intensivem Geschmack erfüllt, bei dem das Dippen selbst im Mittelpunkt steht und nicht zur Nebensache wird."Die Chicken Tenders sind aus 100 % Hähnchenbrustfilet und sind wahlweise mit zwei, vier oder acht Stück mit einem von drei XXL-Dips (Ch'King Sauce, BBQ oder Cheese) ab dem 27. Januar 2026 in allen teilnehmenden Burger King Restaurants in Deutschland erhältlich. Die 180ml Füllmenge schafft DipGenuss bis zum letzten Bissen. Neben den Chicken Tenders gibt es auch den Ch'King Tender Burger und den Cheesy Tender Burger - nur solange der Vorrat reicht.* Datenbasis: Repräsentative Befragung von 1.000 Personen in Deutschland im Alter von 18-65 Jahren.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon:0172 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6205952