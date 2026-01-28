Das Land hat 2025 eine neue Rekordmarke von 315 Gigawatt installierter Leistung erreicht. Die kumulierte Gesamtleistung stieg damit auf 1,2 Terawatt. Nicht-fossile Energiequellen überholten erstmals die thermische Erzeugung. von pv magazine Global Die chinesische Nationale Energiebehörde (NEA) veröffentlichte am Mittwoch ihre Statistik zum Energiesektor für 2025. Daraus geht hervor, dass China im vergangenen Jahr 315,07 Gigawatt Photovoltaik-Leistung und 119,33 Gigawatt Windkraft installiert hat. Beide Zahlen stellen neue Rekordmarken dar. Bis Ende Dezember 2025 hatte Chinas kumulierte Stromerzeugungsleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
