New York - An den US-Börsen haben zur Wochenmitte Gewinne im Technologiesektor den S&P 500 zum Auftakt erstmals über die Marke von 7.000 Punkten gehievt. Zuletzt stieg der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index um 0,31 Prozent auf 7.000 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,82 Prozent auf 26.153 Zähler zu und kratzt damit an seinem Höchststand vom Oktober 2025. Verhalten präsentierte sich im frühen Mittwochshandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
