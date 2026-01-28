© Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpaEli Lilly sichert sich den Zugang zu neuer Gentechnik gegen Hörverlust. Ein Deal über bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar soll neue Therapien ermöglichen.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat einen Vertrag über bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar mit dem deutschen Start-up Seamless Therapeutics geschlossen, wie Seamless am Mittwoch mitteilte. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Hörverlust auf Basis einer neuen Gen-Editierungsplattform. Lilly erhält Zugang zu einer firmeneigenen Technologie, mit der speziell entwickelte Enzyme konstruiert werden. Diese Enzyme sollen bestimmte Genmutationen korrigieren, die mit Hörverlust in Verbindung stehen. Die Aktie notierte bei …Den vollständigen Artikel lesen
