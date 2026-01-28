Unterföhring (ots) -
28. Januar 2026. Folgende Highlights starten im Februar 2026 neu auf Sky und WOW:
Serien, Shows und Dokumentationen:
- Die Geheimnisse der verwunschenen Gewässer (2.2.)
- Die Tote im Pool: Lügen, Betrug & mörderische Gier (3.2.)
- Snake Security - Schlangenjagd in Australien S1 und S2 (6.2., 20.2.)
- Berlusconi: Zum Siegen verdammt (6.2.)
- Prosecuting Evil With Kelly Siegler S2 (10.2.)
- Billy Joel: And SoIt Goes (13.2)
- Die Last der Schuld (18.2.)
- Red Eye S2 (19.2.)
- Charles Manson: Aufstieg eines Monsters (19.2.)
- William & Harry: Royals zwischen Liebe und Loyalität (19.2.)
- New York Homicide S3a (23.2.)
- Lord of the Flies (24.2.)
- Zeit Verbrechen - Spurensuche(25.2.)
- Die Hölle hinter Gittern - Strafvollzug in Alabama (27.2.)
- Sex und Macht: Die dunklen Begierden von Tyrannen (27.2.)
Filme
- Hallow Road (5.2.)
- Alien: Romulus (6.2.)
- Loyal Friend (7.2.)
- Mission: Impossible -The Final Reckoning (13.2.)
- The Wedding Banquet (14.2.)
- Cash Out 2 - Alles auf eine Karte (20.2.)
- On Swift Horses (21.2.)
- Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel (27.2.)
- The Devil's Diner - Survive the Night (28.2.)
- Special: Sky Cinema Alien & Predator Saga (ab 2.2.)
Pressekontakt:
Kontakt für Medien:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schoeffner@sky.de
Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
Oder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6206007
28. Januar 2026. Folgende Highlights starten im Februar 2026 neu auf Sky und WOW:
Serien, Shows und Dokumentationen:
- Die Geheimnisse der verwunschenen Gewässer (2.2.)
- Die Tote im Pool: Lügen, Betrug & mörderische Gier (3.2.)
- Snake Security - Schlangenjagd in Australien S1 und S2 (6.2., 20.2.)
- Berlusconi: Zum Siegen verdammt (6.2.)
- Prosecuting Evil With Kelly Siegler S2 (10.2.)
- Billy Joel: And SoIt Goes (13.2)
- Die Last der Schuld (18.2.)
- Red Eye S2 (19.2.)
- Charles Manson: Aufstieg eines Monsters (19.2.)
- William & Harry: Royals zwischen Liebe und Loyalität (19.2.)
- New York Homicide S3a (23.2.)
- Lord of the Flies (24.2.)
- Zeit Verbrechen - Spurensuche(25.2.)
- Die Hölle hinter Gittern - Strafvollzug in Alabama (27.2.)
- Sex und Macht: Die dunklen Begierden von Tyrannen (27.2.)
Filme
- Hallow Road (5.2.)
- Alien: Romulus (6.2.)
- Loyal Friend (7.2.)
- Mission: Impossible -The Final Reckoning (13.2.)
- The Wedding Banquet (14.2.)
- Cash Out 2 - Alles auf eine Karte (20.2.)
- On Swift Horses (21.2.)
- Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel (27.2.)
- The Devil's Diner - Survive the Night (28.2.)
- Special: Sky Cinema Alien & Predator Saga (ab 2.2.)
Pressekontakt:
Kontakt für Medien:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schoeffner@sky.de
Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
Oder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6206007
© 2026 news aktuell