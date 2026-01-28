NVIDIA: Löst die H200-Exportgenehmigung das nächste Kursfeuerwerk aus?

Die Bullen könnten den 192-Dollar-Widerstand pulverisieren!

Rückblick

Auf den steilen Anstieg der NVIDIA-Aktie Ende Oktober / Anfang November folgte eine Korrekturbewegung. Im Tageschart sehen wir aktuell eine Phase der Konsolidierung, die nun in eine entscheidende Phase übergeht.

NVIDIA-Aktie: Chart vom 28.01.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 192.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie kämpft bei 192 USD mit einer massiven Barriere. Mehrere Versuche, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, scheiterten in den letzten Wochen. Der Kurs notiert über den EMAs 50/20, was bullisch zu werten ist. Ein Breakout wäre dann bestätigt, wenn der Schlusskurs signifikant über der Widerstandslinie liegt - idealerweise unter erhöhtem Handelsvolumen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert NVIDIA erneut an der 192 USD-Hürde, könnten wir einen Test der Unterstützung im Bereich von 177.50 oder sogar 170 USD sehen. Eine Absicherung der Position unter der 20-Tagelinie würde das Rückschlags-Risiko minimieren.

Meinung

Wir sehen hier eine Aktie, die fundamental voll intakt ist, sich charttechnisch aber an einem Scheideweg befindet. Schafft sie den Sprung über die 192 USD, ist der Weg nach oben frei. Ein Ausbruch könnte eine Dynamik entfachen, die den Kurs in Richtung des Oktober-Hochs bei 212 USD katapultiert. Als Katalysator könnte eine Meldung bezüglich der Exportgenehmigung der H200 Hochleistungs-KI-Chips fungieren. Insidermeldungen zufolge darf der US-Konzern erstmals Chips des Typs H200 in großem Umfang nach China importieren. Damit bleibt der Burggraben von NVIDIA bei KI-Chips intakt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.58 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 31.73 Mrd. USD

Meine Meinung zu NVIDIA ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.