Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
28.01.26 | 17:17
160,52 Euro
+2,45 % +3,84
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
160,56160,6017:18
160,54160,6017:18
ratgeberGELD.at
28.01.2026 16:39 Uhr
219 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NVIDIA: Löst die H200-Exportgenehmigung das nächste Kursfeuerwerk aus?

Die Bullen könnten den 192-Dollar-Widerstand pulverisieren!

Rückblick

Auf den steilen Anstieg der NVIDIA-Aktie Ende Oktober / Anfang November folgte eine Korrekturbewegung. Im Tageschart sehen wir aktuell eine Phase der Konsolidierung, die nun in eine entscheidende Phase übergeht.

NVIDIA-Aktie: Chart vom 28.01.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 192.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie kämpft bei 192 USD mit einer massiven Barriere. Mehrere Versuche, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden, scheiterten in den letzten Wochen. Der Kurs notiert über den EMAs 50/20, was bullisch zu werten ist. Ein Breakout wäre dann bestätigt, wenn der Schlusskurs signifikant über der Widerstandslinie liegt - idealerweise unter erhöhtem Handelsvolumen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert NVIDIA erneut an der 192 USD-Hürde, könnten wir einen Test der Unterstützung im Bereich von 177.50 oder sogar 170 USD sehen. Eine Absicherung der Position unter der 20-Tagelinie würde das Rückschlags-Risiko minimieren.

Meinung

Wir sehen hier eine Aktie, die fundamental voll intakt ist, sich charttechnisch aber an einem Scheideweg befindet. Schafft sie den Sprung über die 192 USD, ist der Weg nach oben frei. Ein Ausbruch könnte eine Dynamik entfachen, die den Kurs in Richtung des Oktober-Hochs bei 212 USD katapultiert. Als Katalysator könnte eine Meldung bezüglich der Exportgenehmigung der H200 Hochleistungs-KI-Chips fungieren. Insidermeldungen zufolge darf der US-Konzern erstmals Chips des Typs H200 in großem Umfang nach China importieren. Damit bleibt der Burggraben von NVIDIA bei KI-Chips intakt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.58 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 31.73 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu NVIDIA ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.