NurExone ebnet den Weg für klinischen Start von ExoPTEN

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic mit Standorten in Kanada und Israel kommt bei der Entwicklung seines Wirkstoffkandidaten ExoPTEN einen entscheidenden Schritt voran. Im Fokus stehen derzeit klinische Kleinchargen, die essenziell für den Übergang in die erste Anwendung am Menschen sind. Damit wird die Basis für ein mögliches First-in-Human-Programm gelegt. Zusätzliche Dynamik entsteht durch neue Daten, die die Stärke der firmeneigenen Plattformtechnologie untermauern.

Ein zentraler Baustein ist die Auswahl eines GMP-konformen Produktionspartners in Israel. Dort soll ExoPTEN zunächst in kleinen Mengen hergestellt werden - mit Blick auf kommende regulatorische Einreichungen. Der Therapieansatz verbindet exosomale Trägersysteme mit zielgerichteter siRNA und adressiert akute Rückenmarks- sowie Sehnervenverletzungen. Welche Indikation priorisiert wird, ist derzeit noch offen.

Produktionsaufbau in Israel - Skalierung für US-Markt im Blick

Während in Israel die Grundlagen für eine klinische Produktion gelegt werden, richtet NurExone den Blick bereits auf die USA. Das Unternehmen prüft dort mögliche Fertigungspartner mit Biologika- und GMP-Erfahrung. Ziel ist eine skalierbare Produktionskette, die bereits frühzeitig auf klinische Anforderungen abgestimmt ist - ein wichtiger Faktor für eine spätere Kommerzialisierung in größeren Märkten.

Israel übernimmt dabei die Rolle des operativen Startpunkts - als Validierungsstandort für Prozesse und als Basis für GMP-gerechte Chargenproduktion. Ein unmittelbarer Einsatz in klinischen Anwendungen, etwa im Rahmen von Härtefallprogrammen, ist aktuell nicht vorgesehen. Entscheidend bleiben regulatorische Freigaben.

Exosomen zeigen hohe biologische Aktivität

Parallel zur operativen Entwicklung belegen neue Testergebnisse die Leistungsfähigkeit der Plattformtechnologie. Die Exosomen, die NurExone aus menschlichen Knochenmarkzellen gewinnt, weisen eine deutlich erhöhte CD73-Aktivität auf - verglichen mit handelsüblichen Präparaten. CD73 ist ein Schlüsselmarker für Gewebereparatur und Signalweiterleitung im Körper.

Noch aussagekräftiger: Die Umwandlung von AMP in Adenosin - ein zentraler Schritt bei der Zellkommunikation - gelingt den Exosomen von NurExone signifikant effizienter. Die Ergebnisse zeigen statistisch klare Unterschiede zur Kontrollgruppe, was auf ein höheres Potenzial zur Förderung von Heilung und Entzündungshemmung hindeutet.

Eigenentwickelte Technologie als Wettbewerbsvorteil

Die Testergebnisse bestätigen auch die technologische Tiefe von NurExone. Die Exosomen werden mithilfe einer eigenen, patentierten 3D-Scherkraft-Technologie hergestellt. In Kombination mit der firmeneigenen Master Cell Bank ergibt sich ein klarer Vorsprung bei Qualität und biologischer Potenz - insbesondere für Anwendungen im Rahmen von ExoPTEN.

Damit schafft das Unternehmen nicht nur eine solide wissenschaftliche Grundlage, sondern stellt zugleich die Weichen für eine wirtschaftliche Verwertung der Plattform im Bereich regenerativer Medizin.

Marktpräsenz in den USA wird strategisch gestärkt

Flankierend zu den technologischen Fortschritten verstärkt NurExone seine Kommunikation auf dem US-Markt. Dazu wurde die Agentur Russo Partners LLC mit einem zweimonatigen Beratungsmandat beauftragt. Das Ziel: die Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Unternehmens gezielt zu erhöhen.

Mit dieser Maßnahme richtet NurExone den Blick klar auf die nächste Entwicklungsphase - hin zu klinischen Studien und einer möglichen Kommerzialisierung auf dem wichtigen US-Markt.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



