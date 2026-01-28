London/New York - Die Rohölpreise haben den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 68,41 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate legte um 97 Cent auf 63,36 Dollar zu. Damit haben die Notierungen den höchsten Stand seit Ende September vergangenen Jahres erreicht. Der Rohölpreis ist der wichtigste Treiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab