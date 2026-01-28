Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 janvier/January 2026) - The common shares of New Leaf Ventures Inc. will be delisted from the CSE at market close today, January 28, 2026.

New Leaf Ventures Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0316.

_________________________________

Les actions ordinaires de New Leaf Ventures Inc. seront retirées de la cotation du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 janvier 2026.

New Leaf Ventures Inc. est actuellement suspendue. Voir le bulletin 2024-0316.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): NLV

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)