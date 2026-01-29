The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.01.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2026
.
ISIN Name
CA1348083025 CANACOL ENERGY LTD
CA64639M3049 NEW LEAF VENTURES CL.A
CA80401L3083 SATELLOS BIOSCIENCE INC.
CA88688R1047 TILT HOLDINGS INC.
FR0011052257 GLOBAL BIOENERG.IL EO-,05
US17888H1032 CIVITAS RES INC DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2026
.
ISIN Name
CA1348083025 CANACOL ENERGY LTD
CA64639M3049 NEW LEAF VENTURES CL.A
CA80401L3083 SATELLOS BIOSCIENCE INC.
CA88688R1047 TILT HOLDINGS INC.
FR0011052257 GLOBAL BIOENERG.IL EO-,05
US17888H1032 CIVITAS RES INC DL-,001
© 2026 Xetra Newsboard