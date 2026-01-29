Anzeige
WKN: A3C5HJ | ISIN: US17888H1032 | Ticker-Symbol: B2C
Tradegate
29.01.26 | 16:10
24,050 Euro
+3,40 % +0,790
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
CIVITAS RESOURCES INC Chart 1 Jahr
CIVITAS RESOURCES INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
CANACOL ENERGY
CANACOL ENERGY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CANACOL ENERGY LTD0,940-100,00 %
CIVITAS RESOURCES INC24,050+3,40 %
GLOBAL BIOENERGIES0,019-100,00 %
NEW LEAF VENTURES INC0,0460,00 %
SATELLOS BIOSCIENCE INC0,765+0,66 %
TILT HOLDINGS INC0,0060,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.