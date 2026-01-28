Bern - Mit der heute bekanntgegebenen Projektauswahl für die Schienen-, Strassen- und Agglomerationsprojekte legt der Bundesrat den Grundstein für die weitere Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz. Für den Schweizerischen Gewerbeverband sgv ist zentral, dass diese KMU-tauglich ausgestaltet wird. Und für die KMU ist ein guter Verkehrsfluss und ein zuverlässiges Netz - vor allem auf der Strasse - die wichtigste Grundlage. Mit den kommunizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab