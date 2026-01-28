Die Hensoldt-Aktie konnte sich zuletzt etwas nach oben bewegen, bleibt aber unter den Rüstungskonzernen der am wenigsten beachtete Wert. Lohnt sich jetzt dennoch ein Einstieg bei dem Titel? Morgan Stanley gibt Pessimismus auf Am Mittwoch hat eine positive Studie der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Rüstungsunternehmens Hensoldt zeitweise beflügelt. Konkret hatten die Analysten die Einschätzung von "Underweight" auf "Equal-weight" und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
