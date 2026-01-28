Anzeige / Werbung

ASML Aktie 2026: Rekordzahlen, China-Risiko - Kaufen, halten oder Gewinne mitnehmen?

Die Erfolgsgeschichte von ASML Holding ist einzigartig: Vom kleinen Joint Venture in den 1980er-Jahren entwickelte sich das Unternehmen zum unverzichtbaren Schlüsselspieler der globalen Halbleiterindustrie. Mit der EUV-Lithografie schuf ASML eine Technologie, die heute das Fundament für modernste Chips bildet - und dem Konzern eine nahezu uneinholbare Marktposition verschafft. Hohe Eintrittsbarrieren, extreme technische Komplexität und langfristige Kundenbindungen sorgen für außergewöhnliche Planungssicherheit und strukturelle Stärke.

Aktuell startet ASML mit einem hohen Auftragsbestand und starken Quartalszahlen in das Jahr 2026 - der Aktienkurs notiert bereits auf neuem Allzeithoch. Gleichzeitig werfen Exportbeschränkungen gegenüber China und die ambitionierte Bewertung Fragen auf: Ist weiteres Potenzial vorhanden oder sind Gewinne reif zur Mitnahme? In der heutigen Aktienanalyse schauen wir gemeinsam auf die aktuellen Zahlen, den Ausblick und das Chartbild - und klären, wie Anleger die ASML-Aktie jetzt einordnen sollten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

