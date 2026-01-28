Die Tiefe, Innovation und reale Wirkung des Telekommunikationsportfolios des Unternehmens sind die Faktoren, die CSG in der Branche auszeichnen

Kommunikationsdienstleister (CSPs) stehen unter dem Druck, Komplexität zu vereinfachen, neue Dienste zu monetarisieren und Erfahrungen zu liefern, denen Kunden schnell und präzise vertrauen können. Um erfolgreich zu sein, benötigen sie Partner, die Quote-to-Cash und digitale Monetarisierung in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können, nicht nur in eine Backoffice-Funktion.

Im vergangenen Jahr hat CSG (NASDAQ: CSGS) für genau diese Leistung von führenden Analystenfirmen in mehreren Kategorien Anerkennung erhalten. Für CSG bestätigen diese Auszeichnungen die Rolle als bevorzugter Partner für CSPs, die schneller vorankommen, neue Einnahmequellen erschließen und ihre Kernprozesse mit KI-gestützten, telekommunikationsspezifischen Plattformen modernisieren möchten, die für die Komplexität der realen Welt entwickelt wurden.

CPQ-Führungskompetenz für komplexe B2B- und B2B2X-Monetarisierung

CSG Quote Order zeichnet sich weiterhin durch seine Eignung für CSPs aus, die komplexe Angebote konfigurieren, zuverlässige Angebote erstellen und reibungslos vom Geschäftsabschluss zum Umsatz übergehen müssen.



Mit Quote Order wird CSG als ein Challenger im 2026 Gartner Magic Quadrant for Configure, Price Quote Application Suites für seine Vollständigkeit der Vision und seine Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet. CSG Quote Order ist eine katalogbasierte CPQ- und Auftragsverwaltungsplattform für komplexe B2B-Telekommunikationslösungen. Es optimiert die Workflows vom Angebot bis zum Zahlungseingang, sodass CSPs Geschäfte schneller abschließen, Margen schützen und ein besseres Kundenerlebnis bieten können.



In der 2025 SPARK Matrix: Configure, Price Quote wird CSG für seine führende Position im Bereich kataloggestützter Funktionen anerkannt, die komplexe, volumenstarke Verkäufe mit KI-gestützter Preisintelligenz, dynamischer Produktkonfiguration und governancegesteuerter Automatisierung optimieren.

KI-gestützte Monetarisierung und Abonnementverwaltung

CSG Ascendon, das das Herzstück vieler weltweit führender digitaler Unternehmen bildet, hat sich durch seine Fähigkeit, Abonnement-, Nutzungs- und digitale Erlebnismodelle der nächsten Generation in großem Maßstab zu unterstützen, hohe Anerkennung erworben.



Mit Ascendon wird CSG zum zweiten Mal in Folge als ein Leader in MGI Research's 2025 Agile Billing 360 Ratings ausgezeichnet. Das Unternehmen wird für die Kombination einer hochagilen, cloudbasierten Abrechnungsplattform mit einem ausgeklügelten Produktkatalog gewürdigt, der komplexe Preisgestaltungen und Transaktionen mit hohem Volumen unterstützt und zuverlässige Ergebnisse liefert.



ein Major Player im 2025 IDC MarketScape: Worldwide Enterprise-Focused Subscription Usage Management Applications for Telecommunications . IDC MarketScape merkt an: "Echtzeit-Bewertung und -Abrechnung, Richtlinienkontrolle und Bereitstellung von Diensten unterscheiden Ascendon von einfachen Abrechnungssystemen für Abonnements, da es große Transaktionsvolumina unterstützt und so die Genauigkeit der Abrechnung gewährleistet."



ein Major Player im 2025 IDC MarketScape: Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications . IDC MarketScape merkt an: "CSG vereint isolierte Daten für Echtzeit-Absichtsvorhersagen und personalisierte Interaktionen über alle Kanäle hinweg. Mit Anwendungsfällen im Telekommunikationsbereich, wie beispielsweise Transparenz bei der Rechnungsstellung und Betrugsprävention, unterstützt CSG Betreiber dabei, nahtlose und proaktive Kundenerlebnisse zu bieten."

Agiles, erweiterbares digitales Partnermanagement und Roaming-Portfolio

Die Lösungen von CSG für das digitale Partnermanagement erhielten große Anerkennung dafür, wie CSG CSPs dabei unterstützt, Risiken zu antizipieren, die Wirtschaftlichkeit zwischen Betreibern zu optimieren und Roaming in einer von mehreren Netzwerken, 5G und IoT geprägten Umgebung zu monetarisieren. CSG wurde in mehreren Kategorien, darunter Roaming-Analysen, Roaming-Tests sowie Daten- und Finanzabrechnung, als ein High-Flyer im Kaleido Intelligence Roaming Vendor Hub ausgezeichnet.

Über einzelne Produkte hinaus schätzen Analysten weiterhin die Breite und strategische Kohärenz des CSG-Portfolios. CSG wird in mehreren Gartner Market Guides erwähnt, die von CIOs und Technologieführern zur Gestaltung von Beschaffungsstrategien und zur Bewertung der Investitionsprioritäten von Anbietern verwendet werden, darunter:

2025 Gartner Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions

2025 Gartner Market Guide for CSP Customer Management Experience Solutions

2025 Gartner Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization

"Fast jeder CSP spricht von einer umfassenden Transformation, aber nur sehr wenige verfügen über die Plattformen, Partner und die Dynamik, um dies tatsächlich umzusetzen", erklärte Chad Dunavant, Chief Product Strategy Officer bei CSG. "Für uns zeigen diese Auszeichnungen, dass CSG genau das tut CPQ, Monetarisierung, digitalen Großhandel und Kundenerfahrung auf einer einheitlichen, KI-gestützten Grundlage miteinander verbindet, die für die Komplexität der Telekommunikation und nicht für allgemeine Anwendungsfälle entwickelt wurde. Infolgedessen modernisieren CSG-Kunden nicht nur ihre Systeme, sondern verändern auch die Ausrichtung ihres Unternehmens. Das ist der Maßstab, an dem wir uns täglich messen, und es ist motivierend zu sehen, dass Analysten unsere Lösungen anerkennen."

Weitere Informationen über CSG finden Sie unter www.csgi.com.

Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites, Mark Lewis, Luke Tipping, 26. Januar 2026.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologieanalyseabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Quelle: IDC MarketScape: Worldwide Enterprise-Focused Subscription Usage Management Applications for Telecommunications, Tiffany McCormick, US53278225, Dez 2025

Quelle: IDC MarketScape: Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications, Ahmad Latif Ali and Chris Silberberg, Doc US52580525, Aug 2025

