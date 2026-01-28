Stellen Sie sich vor, Sie könnten kommende Kursbewegungen an der Börse anhand solider Charttechnik besser einschätzen - nicht mit einer Kristallkugel, sondern durch erprobte Methoden und kontinuierliche Beobachtung. Genau darauf basiert mein Ansatz: Mit sorgfältiger Analyse und konsequenter Anwendung bewährter Verfahren lässt sich die Entscheidungsfindung an den Märkten verbessern und das Potenzial für erfolgreiche Trades erhöhen. Die Candlestick-Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS