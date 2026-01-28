Stellen Sie sich vor, Sie könnten Kursbewegungen an der Börse durch fundierte Chartanalyse besser einschätzen - ganz ohne Kristallkugel, sondern mit bewährten Methoden und kontinuierlicher Beobachtung. Genau so funktioniert mein Ansatz: Durch sorgfältige Analyse und konsequente Anwendung erprobter Verfahren lassen sich Entscheidungen am Markt verbessern und die Chancen auf erfolgreiche Trades steigern. Besonders die Candlestick-Analyse ist ein hilfreiches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS