New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch nahezu unverändert geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.016 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.978 Punkten wenige Punkte im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.023 Punkten 0,3 Prozent im Minus.



Trotz des Drucks von US-Präsident Donald Trump auf die Federal Reserve hat die Zentralbank den Leitzins am Mittwoch nicht gesenkt. "Nachdem wir unseren Leitzins im Laufe unserer letzten drei Sitzungen um 75 Basispunkte gesenkt haben, halten wir die derzeitige geldpolitische Ausrichtung für angemessen, um Fortschritte sowohl bei unserem Ziel der maximalen Beschäftigung als auch bei unserem Inflationsziel von zwei Prozent zu fördern", sagte Fed-Chef Jerome Powell, gegen den mittlerweile das US-Justizministerium ermittelt. "Unser Erfolg bei der Erreichung dieser Ziele ist für alle Amerikaner von Bedeutung. Wir bei der Fed werden unsere Arbeit weiterhin objektiv, integer und mit großem Engagement für das amerikanische Volk fortsetzen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1949 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8369 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete erneut starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 5.389 US-Dollar gezahlt (+4,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 144,99 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg ebenfalls deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,52 US-Dollar, das waren 95 Cent oder 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





