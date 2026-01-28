Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 janvier /January 2026) - Troy Minerals Inc. (TROY) has announced a name and symbol change to Meta Critical Minerals Inc. (MTTA).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 30, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on January 29, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Troy Minerals Inc. (TROY) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Meta Critical Minerals Inc. (MTTA).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 30 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 29 janvier 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 30 JAN 2026 Old Symbol/Vieux Symbole : TROY New Symbol/Nouveau Symbole : MTTA New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 59100N 10 4 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA59100N 10 4 2 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 897471108/CA8974711083

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)