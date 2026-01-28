Tesla hat am Mittwochabend seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Doch obwohl der Elektroautobauer erstmals in seiner Geschichte einen jährlichen Umsatzrückgang verbucht, reagiert die Börse positiv. Die Aktie stieg nachbörslich um drei Prozent.Tesla schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als von Analysten befürchtet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,50 US-Dollar, erwartet wurden lediglich 0,45 Dollar. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen mit 24,90 Milliarden Dollar die Schätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
