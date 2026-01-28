EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

PlasCred Circular Innovations Inc. kündigt Aktualisierung des Projekts Alberta Innovate an



28.01.2026 / 23:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 28. Januar 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt, freut sich, eine Aktualisierung zu seinen Fortschritten im Rahmen des von der Regierung von Alberta geförderten Programms Alberta Innovates für seine erste kommerzielle Anlage sowie einen aktuellen Finanzierungsbericht bekannt zu geben. Wie bereits am 8. April 2025 bekannt gegeben wurde, erhielt PlasCred von Alberta Innovates eine Finanzierung in Höhe von etwa 500.000 CAD zur Unterstützung der Aktivitäten im Zusammenhang mit der ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens ("Neos"). Mit der Finanzierung durch Alberta Innovates werden wichtige technische und betriebliche Vorgaben für den kommerziellen Einsatz bestätigt, wie die Validierung von Annahmen zur Reaktorleistung, Betriebsparameterbereichen und Prozessverhalten bei repräsentativen gemischten Kunststoffabfallströmen. Diese Finanzierungsrunde soll das Risiko bei der Ausführung und Skalierung für die Neos-Anlage verringern und die abschließende technische Planung, Beschaffungsplanung und Bauvorbereitung unterstützen. Die Ergebnisse daraus wurden in die Planung und Entwicklung der kommerziellen Neos-Anlage des Unternehmens integriert. "Diese Arbeit stärkt unsere Zuversicht, Neos weiter in Richtung Bau voranzubringen," sagte Troy Lupul, Präsident und CEO von PlasCred. "Das Projekt Alberta Innovates unterstützte die Umsetzung von Maßnahmen, die Neos einen Schritt näher an die Bauphase heranbringen. In diesem Zusammenhang prüfen wir weiterhin alle Finanzierungsmöglichkeiten für den endgültigen Bau der Neos-Anlage." Neos ist derzeit darauf ausgelegt, täglich etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle zu raffiniertem Kohlenwasserstoff-Kondensat zu verarbeiten, das gemäß einem 5-Jahres-Festpreisvertrag für 120 CAD pro Barrel an ein globales Rohstoffunternehmen verkauft wird. Die Frachtkosten sind inbegriffen, so dass die Einnahmen vorhersehbar sind. Das Projekt baut auf dem Design, den Tests und der Produktion des Primus-Pilotprojekts von PlasCred auf und bildet die Grundlage für die geplante kommerzielle Neos-Anlage des Unternehmens. Aktualisierung zur Anschlussfinanzierung PlasCred gibt außerdem die zusätzliche Inanspruchnahme gemäß der am 29. April 2024 veröffentlichten Eigenkapitalwachstumsvereinbarung mit einem unabhängigen institutionellen Anleger bekannt. Das Unternehmen hat mit diesem Investor zwei Finanzierungstranchen für allgemeines Betriebskapital zu den folgenden Preis- und Volumenbedingungen ausgehandelt: Der Emissionskurs entspricht 90 % des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der letzten 20 Tage vor dem gewählten Investitionsdatum, multipliziert mit der durchschnittlichen Anzahl der im gleichen Zeitraum pro Tag gehandelten Aktien. Das Unternehmen beschaffte 100.462 $ zu einem Durchschnittspreis von 0,0854 $ pro Aktie im Austausch für 1.176.408 Aktien. Die im Rahmen der Eigenkapitalfazilität ausgegebenen Wertpapiere unterliegen den geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Nach dieser Aktienemission beläuft sich die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien auf 89.276.408 und die der vollständig verwässerten Aktien auf 118.446.408. Wir setzen unsere Gespräche mit institutionellen Anlegern über eine größere Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Baus von Neos fort. Wir werden den Markt über neue Entwicklungen hinsichtlich der Kapitalbeschaffung und des Baus von Neos auf dem Laufenden halten. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als petrochemischer Rohstoff und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - Präsident & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

Investor Relations

E-Mail: IR@PlasCred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung; sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion; einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlauf-Risiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen; die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards; Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/281988 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/281988

News Source: PlasCred Circular Innovations Inc.





28.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News