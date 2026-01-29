Berlin - Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer (Grüne) sieht die europäischen Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten und mit Indien als von großer geopolitischer Bedeutung. "Diese Partnerschaften sind für Europa der Weg in die Zukunft", sagte er dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Die wirtschaftlichen Dimensionen seien derzeit zwar verglichen mit dem Handel mit den USA und China "eher bescheiden", würden sich aber längerfristig entwickeln.



Die Bauernproteste gegen Mercosur bezeichnet er als "Unfug". Wenn die Erträge aus der Industrie sänken, könnten die Bauern nicht mehr die staatlichen Subventionen erhalten, auf die sie angewiesen seien. "Daher ist es auch in ihrem Interesse, wenn Europa durch solche Abkommen seine wirtschaftliche Zukunft sichert", sagte Fischer. Er respektiere die Leistungen der Bauern und Landwirte, "aber in ihr liegt nicht unsere Zukunft, sondern in der Industrie, den Dienstleistungen und im digitalen Sektor".



Dass auch Grünen-Abgeordnete im Europaparlament dafür gestimmt haben, das Mercosur-Abkommen vor dem EuGH zu überprüfen, bezeichnete Fischer als "schweren Fehler", den er "nicht nachvollziehen" könne.





