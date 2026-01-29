Schon länger gibt es Übernahmespekulationen rund um Puma. Jetzt hat sich Anta 29 % am deutschen Sportartikelkonzern gesichert. Dafür zahlen die Chinesen 35 EUR je Aktie. An der Börse hält sich die Euphorie jedoch in Grenzen. Gibt es bessere Gelegenheiten für Anleger, von Übernahmespekulationen zu profitieren? Ein Kandidat im heißen Silbermarkt ist Silver Viper. Das Unternehmen treibt spannende Projekte in Mexiko voran. Die jüngste Kapitalerhöhung traf auf großes Interesse und ein finanzstarker potenzieller Käufer hat bereits einen Fuß in der Tür. Und was macht Evotec? Der ewige Übernahmekandidat nimmt nicht Fahrt auf. Allerdings profitiert das Biotechunternehmen von der Übernahme einer eigenen Beteiligung. Dies dürfte rund 160 Mio. USD in die Kasse spülen.Den vollständigen Artikel lesen ...
