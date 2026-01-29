Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Heinz Hössli wird neuer CFO der Forbo-Gruppe



29.01.2026 / 06:30 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG hat Heinz Hössli zum neuen CFO der Forbo-Gruppe ernannt. Er tritt seine Stelle am 1. Juli 2026 an und folgt auf Peter Germann, der diese Funktion seit Oktober 2025 ad interim ausführt und nach erfolgter Übergabe in den Ruhestand zurückkehren wird. Forbo-Gruppe, Baar, 29. Januar 2026 Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 hat der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG den 56-jährigen Schweizer Staatsbürger Heinz Hössli zum neuen Chief Financial Officer der Forbo-Gruppe und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Seit 2020 ist er CFO der Interroll-Gruppe, einem global tätigen, börsennotierten Unternehmen für Fördertechnik, Intralogistik und Automatisierung. Heinz Hössli ist Certified Public Accountant (CPA) bei EXPERTsuisse in Zürich und verfügt über ein Global Executive MBA der Fuqua School of Business der Duke University in Durham (USA). Vor seinem Engagement bei Interroll hatte Heinz Hössli während 21 Jahren vielfältige Finanzpositionen in der Bühler-Gruppe inne, einem international ausgerichteten, familiengeführten Technologiekonzern. Zu diesen Funktionen zählten ab 2012 die Position als CFO/Vice President Advanced Materials sowie von 2009 bis 2011 als Vice President Finance & Controlling Advanced Materials und CFO des Geschäftsbereichs Druckguss. Zwischen 2002 und 2009 war er in verschiedenen Führungspositionen als CFO von Bühler-Tochtergesellschaften tätig und verbrachte insgesamt acht Jahre in den USA und in Mexiko. Vor seinem Eintritt in die Bühler-Gruppe als interner Konzernprüfer im Jahr 1999 arbeitete er als Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young in Zürich. Bernhard Merki, Verwaltungsratspräsident der Forbo Holding AG, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Nomination von Heinz Hössli. Damit sind die Schlüsselpositionen des Unternehmens wieder optimal besetzt. Mit seinem fundierten Hintergrund in industrieller Technologie, Fördertechnik und Automation ergänzt Heinz Hössli unseren CEO Johannes Huber, der über ausgewiesene Expertise in der globalen Bauindustrie verfügt, ideal. Heinz Hössli bringt zudem umfassende internationale Managementerfahrung in den Bereichen Finanzen und Controlling sowie in der Corporate Governance produzierender Unternehmen mit, zuletzt in einem börsennotierten Umfeld. Der Verwaltungsrat wünscht ihm viel Erfolg in seinen neuen Aufgaben. Gemeinsam mit den beiden Geschäftsbereichsleitern werden sie als Konzernleitung insbesondere Wachstum, Innovation und Mitarbeiterentwicklung gezielt vorantreiben.» Peter Germann, CFO ad interim der Forbo-Gruppe, wird im Sommer 2026 nach erfolgter Übergabe in seinen wohlverdienten Ruhestand zurückkehren. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken ihm bereits jetzt für seinen ausserordentlich engagierten Einsatz sowie die wertvollen Impulse, die er in dieser Transformationsphase zur Weiterentwicklung der Forbo-Gruppe gesetzt hat. Sie wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Weitere Informationen: forbo.com/de/investoren MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE MIT BILD) Über Forbo

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie von Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Lösungen nach Mass, die sich durch Funktionalität, Qualität, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen. Das Unternehmen beschäftigt rund 5 200 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 47 reine Vertriebsgesellschaften in insgesamt 39 Ländern weltweit. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 betrug CHF 1 122,0 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.



Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S). Kontakt:

Andrea Leiser

Head Corporate Marketing and Communications

Telefon +41 58 787 25 73

www.forbo.com



