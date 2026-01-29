Die Energiewende beschleunigt sich rasant und wird zu einem dominanten Wirtschaftstreiber. Während Rekordinvestitionen in erneuerbare Kapazitäten fließen, generieren kluge Dekarbonisierungsstrategien nicht nur ökologischen, sondern auch massiven ökonomischen Wert. In diesem dynamischen Umfeld positionieren sich drei innovative Unternehmen als entscheidende Architekten der neuen Energielandschaft: Siemens Energy, CHAR Technologies und First Solar.Den vollständigen Artikel lesen ...
