Erstmals in der Unternehmensgeschichte muss Tesla einen jährlichen Umsatzrückgang verzeichnen. Die Tesla-Aktionäre scheinen sich davon jedoch kaum beeindrucken zu lassen, denn die Aktie legte nach Börsenschluss zu. Tesla hat im vierten Quartal 2025 besser als erwartet abgeschnitten, jedoch erstmals in seiner Geschichte einen jährlichen Umsatzrückgang von 3 Prozent verzeichnet. Obwohl der Konzern im vierten Quartal mit einem Umsatz von 24,90 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Ergebnis von 50 Cent je Aktie die Erwartungen der Analysten übertraf, sank der Gesamtumsatz für das Jahr 2025 auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den 97,7 Milliarden …
