Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 29. Januar 2026
Philomena Colatrella hat sich entschieden, als Verwaltungsrätin von Swiss Life per sofort zurückzutreten und im Frühjahr 2026 ein neues Mandat in der Versicherungswirtschaft anzunehmen.
Philomena Colatrella (1968) gehörte dem Verwaltungsrat von Swiss Life seit 2023 an. Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig: «Philomena Colatrella hat sich mit grossem Engagement und viel Fachwissen in unserem Verwaltungsrat eingebracht. Wir respektieren ihren Entscheid und danken Philomena Colatrella herzlich für ihren Beitrag zugunsten unseres Unternehmens. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg.»
Swiss Life-Gruppe
Unternehmensfilm von Swiss Life
Ende der Adhoc-Mitteilung
