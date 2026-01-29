Tag der Wahrheit für den Index Magnificent 7: Denn mit Meta, Tesla und Microsoft legten gleich drei der sieben Mitglieder des Index (zu dem auch noch Apple, Alphabet, Nvidia und Amazon gehören) Quartalszahlen vor. Diese fielen unterschiedlich gut aus. Besonders überzeugen konnte vor allem der Social-Media-Riese Meta. So überlagerten starke Werbeumsätze und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr die Sorgen um explodierende Kosten für Künstliche Intelligenz. Der Umsatz des Social-Media-Riesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
